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Європейська преса звинуватила нардепа Рибалку в торгівлі на крові

Європейська преса звинуватила нардепа Рибалку в торгівлі на крові

Київ • УНН

 • 13256 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Відоме брюссельське видання Neweurope здійняло в інформаційному просторі грандіозний скандал, в епіцентрі якого опинилися народний депутат Сергій Рибалка та Радикальна партія України в цілому, передає УНН.

Європейські журналісти винесли на суд читачів кримінальну історію наживи Рибалки на крові українців, які захищають Батьківщину в АТО, звинувативши головного спонсора партії Ляшко в торгівлі з окупованими територіями і пряме фінансування терористів.

Скандальна стаття керуючого редактора Neweurope Теодороса Бенакіса під заголовком "Скільки коштує патріотизм: як депутат побудував бізнес на крові", вийшла по свіжих слідах оперативних заходів СБУ.

10 листопада співробітники Служби безпеки України провели допити в компаніях національного снекового гіганта корпорації S.Group, що належить Сергію Рибалці в рамках кримінального провадження за фактами фінансування терористів. За день до обшуків Верховна Рада звільнила Рибалку з посади голови фінансового комітету парламенту.

Ініціатива виходила від Олега Ляшка, який, схоже, вже не в силах захищати головного спонсора своєї партії.

Посилаючись на матеріали слідства, автор видання розкрив весь ланцюг злочинного бізнесу Рибалки, засудивши торгівлю його корпорації з окупантами України.

"Недавнє розслідування прокуратури та СБУ показало, що Рибалка активно торгує з сепаратистами, що окупували території Донецької та Луганської областей і Криму. У результаті слідчих дій правоохоронці встановили, що компанія "Снек Експорт", що входить в S.Group, налагодила подальшу процедуру своєї продукції. Співробітники компанії приховували дійсні обсяги виробництва від українських контрольних органів, а надлишки продавали на території ЛДНР і в Криму", - пише видання.

Автора матеріалу вразило, чому Рибалка ще не притягнутий до кримінальної відповідальності, а лише поплатився посадою в парламенті.

"Не дивлячись на те, що Рибалку зняли з посади голови комітету ВР, незважаючи на постійні скандали і торгівлю з сепаратистами, він все ще зберігає депутатську недоторканність. Його компанії продовжують виробництво продукції і заборонену торгівлю з ОРДЛО. Сам депутат продовжує миготіти в ЗМІ, роздавати коментарі, і, судячи з його поведінки, абсолютно не боїться відповідальності. Ні кримінальної, ні політичної", - резюмував Бенакіс.

Він зазначив також, що Рибалка поводиться "як голлівудська зірка або наркобарон". У власності Рибалки знаходиться цілий автопарк дорогих ексклюзивних автомобілів і низка престижних об'єктів нерухомості в Європі.

"Зокрема, в колекції депутата є Ferrari458 Italia, Aston Martin Rapide, Rolls-Royce Wraith, Range Rover, Lexus і Brabus GV12 800 Widestar. Загальна вартість автомобілів - нечувані 3,5 мільйона доларів", - пише Neweurope.

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