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Європейська комісія має намір дослідити закон про українську мову

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Європейська комісія має намір вивчити прийнятий Верховною Радою України закону про функціонування української мови як державної. Про це на брифінгу у п’ятницю заявила речник Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Федеріка Могеріні Майя Косьянчич, передає кореспондент УНН.

“Я можу на даному етапі зазначити, що нам відомо про те, що український парламент затвердив новий закон про мову. Наразі ми чекаємо на публікацію фінальної версії цього закону, щоб дослідити його зміст”, — сказла Косьянчич.

“Як ви знаєте, ми неодноразово наголошували, що влада України має направити цей закон для розгляду Венеційською Комісією до того, як він вступить у силу”, — додала вона.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада України ухвалила мовний закон.

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