Європарламент заморозив інвестиційну угоду з Китаєм

Деталі

Депутати також закликали Єврокомісію проконсультуватися з парламентом, “перш ніж робити які-небудь кроки щодо укладення та підписання” угоди.

Переговори про співпрацю в області інвестицій між Євросоюзом і Китаєм тривали кілька років. У підсумку в грудні минулого року Брюссель і Пекін домовилися про основні пункти цієї угоди. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен зазначила тоді, що ЄС, який має “найбільший відкритий ринок світу”, готовий до співпраці в галузі торгівлі та інвестицій з Китаєм

Однак потім відносини сторін погіршилися. У березні ЄС ввів санкції проти чиновників в китайській провінції Синьцзян за переслідування уйгурів — мусульманської меншини в КНР. Китай ввів відповідні заходи проти європейських політиків і вчених.

Доповнення

Інвестиційна угода ЄС з Китаєм передбачає досягнення більшої прозорості в сфері державних субсидій китайських компаній і припинення примусового трансферу технологій та інших спірних практик КНР, відзначала раніше фон дер Ляйен. Крім того, договір надає ЄС можливість боротися з використанням примусової праці в Китаї, приймати спільні дії щодо захисту клімату та сприяти базується на правилах міжнародного співробітництва, відзначала глава Єврокомісії.

Переговори про укладення інвестиційної угоди ЄС і Китай ведуть з кінця 2013 року. Критики угоди вказують на складну ситуацію з правами людини в КНР, особливо відзначаючи в зв’язку з цим проблему використання примусової праці.