Европарламент заморозил инвестиционное соглашение с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Европарламент отклонил ратификацию всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в области инвестиций с Китаем из-за санкций, введенных Пекином против представителей ЕС. Дальнейшее обсуждение этого договора заморожено — до тех пор, пока не будут сняты санкции, говорится в резолюции Европейского парламента, принятой в четверг, 20 мая, большинством голосов, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Депутаты также призвали Еврокомиссию проконсультироваться с парламентом, “прежде чем делать какие-либо шаги по заключению и подписанию” соглашения.
Переговоры о сотрудничестве в области инвестиций между Евросоюзом и Китаем продолжались несколько лет. В итоге в декабре прошлого года Брюссель и Пекин договорились об основных пунктах этого соглашения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила тогда, что ЕС, который должен “самый большой открытый рынок мира”, готов к сотрудничеству в области торговли и инвестиций с Китаем.
Однако затем отношения сторон ухудшились. В марте ЕС ввел санкции против чиновников в китайской провинции Синьцзян за преследование уйгуров — мусульманского меньшинства в КНР. Китай ввел соответствующие меры против европейских политиков и ученых.
Дополнение
Инвестиционное соглашение ЕС с Китаем предусматривает достижение большей прозрачности в сфере государственных субсидий китайских компаний и прекращение принудительного трансфера технологий и других спорных практик КНР, отмечала ранее фон дер Ляйен. Кроме того, договор предоставляет ЕС возможность бороться с использованием принудительного труда в Китае, принимать совместные действия по защите климата и способствовать базируется на правилах международного сотрудничества, отмечала глава Еврокомиссии.
Переговоры о заключении инвестиционного соглашения ЕС и Китай ведут с конца 2013 года. Критики соглашения указывают на сложную ситуацию с правами человека в КНР, особенно отмечая в связи с этим проблему использования принудительного труда.