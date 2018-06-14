Європарламент закликав РФ припинити окупацію Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Європарламент прийняв резолюцію щодо Грузії - "Захоплені території Грузії через 10 років з російської інтервенції". За резолюцію проголосували недавно і затвердили більшістю голосів. Про це повідомляє УНН з посилань на "Грузія Online".
Згідно з резолюцією, Європарламент підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії. У ній зазначається, що суверенітет, незалежність і врегулювання конфліктів мирним шляхом є суттєвими для зміцнення європейського порядку безпеки. Рішення конфлікту Грузії є істотним для зміцнення стабільності та безпеки на європейському континенті. Конфлікти і окупація Грузії становлять потенційну загрозу для суверенітету європейських країн.
Європарламент закликає Росію, скасувати рішення про визнання незалежності регіонів Грузії - т.зв. Південної Осетії і Абхазії. Європарламент закликає Росію беззастережно виконувати зобов'язання, взяті на себе угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Особливо виконувати ті зобов'язання, які передбачають виведення російських збройних сил з території Грузії.
Також Європарламент закликає Росію, завершити окупацію територій Грузії - Абхазії і т.зв. Південної Осетії і поважати територіальну цілісність і суверенітет Грузії. Європарламент закликає Росію, надати місії моніторингу Євросоюзу безперешкодний доступ, щоб місія виконувала зобов'язання, передбачені мандатом, на території Грузії - в т.зв. Південної Осетії і Абхазії.
Європарламент закликає Росію припинити бордерізацію.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент прийняв резолюцію з закликом негайно звільнити ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який відбуває покарання в колонії за Полярним колом.