Європарламент підтримав рішення надати Україні новий макрофін ЄС на 1,2 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Європарламент підтримав рішення країн ЄС щодо надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро. Про результат голосування було оголошено у вівторок на початку засідання, пише УНН.
Деталі
"Макрофінансова допомога Україні – ухвалено", - оголосили у Європарламенті.
598 голосів євродепутатів було "за", 53 - "проти".
Безпосереднє голосування відбулося у понеділок.
Доповнення
1 лютого 2022 року на тлі втрати доступу до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність та її вплив на економічну ситуацію в Україні Єврокомісія внесла пропозицію про надання нового макрофіну у 1,2 млрд у вигляді кредитів для зміцнення стабільності в Україні.
11 лютого країни ЄС підтримали рішення Єврокомісії про надання Україні нової макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро.
Текст повинен бути ухвалений Європейським парламентом та Радою ЄС, перш ніж рішення набуде чинності.