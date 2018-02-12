Європа відмовилася від банківської таємниці

“З банківською таємницею в Європі покінчено. Якщо хтось володіє рахунком в Швейцарії, відбувається автоматичний обмін інформацією, тобто ми про це одразу дізнаємося”, — повідомив єврокомісар.

Московісі нагадав, що домовленості про обмін інформацією, крім Швейцарії, також були підписані з Ліхтенштейном, Сан-Марино, Андоррою і Монако.

Відзначимо, Рада міністрів економіки і фінансів країн Євросоюзу раніше схвалила рішення про розширення списку доходів платників податків ЄС, за якими податкові органи країн союзу повинні були почати автоматично обмінюватися інформацією не пізніше другої половини 2017 року. Під автоматичний обмін інформацією податковими службами підпали відсотки, дивіденди, виручка від продажу фінансових активів, а також відомості про залишки на рахунках.

Нагадаємо, Національний банк України відновив діючі норми Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці і врегулював питання розкриття банками в електронному вигляді інформації, що містить банківську таємницю.