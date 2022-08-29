Єврокомісії передали пропозиції щодо восьмого пакету санкцій проти рф - МЗС Естонії

За його словами, вони торкаються сфери енергетики, торгівлі та систему SWIFT.

Цитата

На запитання, коли очікується восьмий пакет санкцій, на тлі того, що країни Балтії та Польща лідирують у закликах до дедалі суворіших заходів проти росії, Рейнсалу заявив, що "принаймні ми хочемо цього якнайшвидше".

"Ми вже надали Єврокомісії конкретні пропозиції щодо цього. Йдеться про енергетику, торгівлю, подальші обмеження у системі SWIFT та включення до санкційного списку ще більшої кількості людей та організацій. Попередні санкції працюють, але їх замало. До зими треба ще підняти ціну для росії, щоб ця війна швидше закінчилася", - сказав голова МЗС Естонії.

Деталі

Він також наполягає на заморожуванні віз для громадян росії, які хочуть подорожувати до ЄС.

"Морально неприйнятним є той факт, що для громадян держави-агресора немає обмежень на в'їзд, що вони можуть продовжувати відпочивати у нас, робити покупки або оминати санкції. Зазначимо, що йдеться не про кілька тисяч людей. Громадянам росії видається близько десяти мільйонів шенгенських віз. Ми повинні надіслати сигнал, що не лише російські солдати, а й російське суспільство несуть відповідальність. Їхня стриманість дозволяє вчиняти злочини на українській землі", - наголосив Рейнсалу.

"Нам також необхідно постачати Україні більше зброї. Естонія надає найбільшу військову допомогу Україні на душу населення. Звичайно, ми були б раді, якби інші країни наслідували наш приклад", - зазначив голова МЗС Естонії.

Доповнення

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.