Єврокомісія у звіті щодо лібералізації візового режиму розкритикувала Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейська Комісія в своєму щорічному звіті про виконання безвізових вимог країнами Західних Балкан та Східного партнерства оприлюднила низку зауважень до України, Грузії і Молдови. Про це йдеться в звіті Єврокомісії, який має в розпорядженні УНН.
“Цей річний звіт показує, що вимоги щодо лібералізації візового режиму для відповідних країн продовжують виконуватися, але для ряду країн в конкретних областях потрібні дії — у деяких випадках негайні, щоб це продовжувалось”, — підкреслили в Єврокомісії.
Так, повідомляють у ЄК, всі зазначені у звіті країни вжили заходів для вирішення проблеми нелегальної міграції, однак необхідні подальші зусилля для поліпшення і забезпечення стійких результатів. Це, зокрема, стосується й Україні.
“Нерегулярна міграція з України, Сербії та Боснії і Герцеговини в ЄС залишається високою, в той час як зростаюче число необґрунтованих заяв про надання притулку в ЄС від громадян Молдови та Грузії є джерелом занепокоєння”, — сказано у звіті.
Крім того, підкреслюють в ЄК, необхідні додаткові дії для боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
“Від України потрібні додаткові зусилля в боротьбі з корупцією, щоб забезпечити повне здійснення і стійкість минулих реформ і виконати невиконані рекомендації, зроблені в грудні 2017 року”, — зазначили в Комісії.
У ЄС нагадали, що Комісія буде стежити за постійним виконанням вимог щодо лібералізації візового режиму і буде звітувати перед Європейським парламентом і Радою не рідше одного разу на рік.
Як повідомляв УНН, за перші 8 місяців 2018 року найбільше нових заявок на надання притулку від українських громадян надійшло до Італії, Іспанії та Німеччини.