Єврокомісія у звіті щодо лібералізації візового режиму розкритикувала Україну

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейська Комісія в своєму щорічному звіті про виконання безвізових вимог країнами Західних Балкан та Східного партнерства оприлюднила низку зауважень до України, Грузії і Молдови. Про це йдеться в звіті Єврокомісії, який має в розпорядженні УНН.