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Єврокомісія оцінила готовність Туреччини до вступу в ЄС

Єврокомісія оцінила готовність Туреччини до вступу в ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Європейська комісія визнала незадовільним ступінь готовності Туреччини до вступу в Європейський Союз. Про це з посиланням на дані підготовленої в Брюсселі нової доповіді щодо євроінтеграційного розвитку низки країн повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Німецькі ЗМІ, зокрема, вказали на виявлений єврокомісарами істотний регрес, що спостерігається в Туреччині в низці питань.

Йдеться насамперед про правову державу, свободу слова, незалежність органів юстиції та адміністративну реформу.

"Туреччина зробила значні кроки в напрямку від ЄС", - зазначається в доповіді, фрагменти з якої цитують німецькі ЗМІ.

За теперішніх обставин не йдеться про те, щоб "відкрити нову сторінку" в переговорах щодо вступу Туреччини до ЄС, наголошують автори доповіді. Щоб змінити ситуацію, Анкарі треба передусім подолати нинішню "негативну тенденцію".

Першочерговим у цьому списку є скасування надзвичайного стану, запровадженого після спроби військового перевороту 2016 року. Так само треба покласти край ослабленню ефективного розподілу гілок влади, зазначається в повідомленні.

Єдиним пунктом, що викликав схвальний відгук з боку аналітиків Єврокомісії, була турецька економіка. Її названо в доповіді "добре розвиненою". Нагадаємо, що Туреччина отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС у грудні 1999 року.

Раніше голова Єврокомісії виступив у ролі гаранта переговорів щодо вступу Туреччини до ЄС.

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