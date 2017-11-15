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Єврокомісар закликав профінансувати українське суспільне мовлення

Київ • УНН

 • 12532 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоханнес Хан під час візиту до України закликав профінансувати українське суспільне мовлення. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Дав надзвичайно важливе всебічне інтерв’ю редактора Національної суспільної телерадіокомпанії України Андрія Куликова, щоб підкреслити важливість незалежності суспільного мовника, яка є ключовою для функціонування демократії", - написав єврокомісар.

За його словами, суспільне мовлення повинне отримати необхідне фінансування для належного виконання роботи.

"Національна суспільна телерадіокомпанія України повинна отримати всі фінансові ресурси, необхідні для цієї важливої роботи", - наголосив єврокомісар.

Нагадаємо, у ЄС стурбовані недофінансуванням українського суспільного мовлення.

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