Єврокомісар закликав профінансувати українське суспільне мовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Єврокомісар з питань політики сусідства і переговорів про розширення Йоханнес Хан під час візиту до України закликав профінансувати українське суспільне мовлення. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Дав надзвичайно важливе всебічне інтерв’ю редактора Національної суспільної телерадіокомпанії України Андрія Куликова, щоб підкреслити важливість незалежності суспільного мовника, яка є ключовою для функціонування демократії", - написав єврокомісар.
За його словами, суспільне мовлення повинне отримати необхідне фінансування для належного виконання роботи.
"Національна суспільна телерадіокомпанія України повинна отримати всі фінансові ресурси, необхідні для цієї важливої роботи", - наголосив єврокомісар.
Нагадаємо, у ЄС стурбовані недофінансуванням українського суспільного мовлення.