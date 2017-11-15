Єврокомісар закликав профінансувати українське суспільне мовлення

"Дав надзвичайно важливе всебічне інтерв’ю редактора Національної суспільної телерадіокомпанії України Андрія Куликова, щоб підкреслити важливість незалежності суспільного мовника, яка є ключовою для функціонування демократії", - написав єврокомісар.

За його словами, суспільне мовлення повинне отримати необхідне фінансування для належного виконання роботи.

"Національна суспільна телерадіокомпанія України повинна отримати всі фінансові ресурси, необхідні для цієї важливої роботи", - наголосив єврокомісар.

Нагадаємо, у ЄС стурбовані недофінансуванням українського суспільного мовлення.