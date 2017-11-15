Еврокомиссар призвал профинансировать украинское общественное вещание

"Дал чрезвычайно важно всестороннее интервью редактора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Андрея Куликова, чтобы подчеркнуть важность независимости общественного вещателя, которая является ключевой для функционирования демократии", - написал еврокомиссар.

По его словам, общественное вещание должно получить необходимое финансирование для надлежащего выполнения работы.

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины должна получить все финансовые ресурсы, необходимые для этой важной работы", - отметил еврокомиссар.

Напомним, в ЕС обеспокоены недофинансированием украинской общественного вещания.