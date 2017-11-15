Еврокомиссар призвал профинансировать украинское общественное вещание
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан во время визита в Украину призвал профинансировать украинское общественное вещание. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Дал чрезвычайно важно всестороннее интервью редактора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Андрея Куликова, чтобы подчеркнуть важность независимости общественного вещателя, которая является ключевой для функционирования демократии", - написал еврокомиссар.
По его словам, общественное вещание должно получить необходимое финансирование для надлежащего выполнения работы.
"Национальная общественная телерадиокомпания Украины должна получить все финансовые ресурсы, необходимые для этой важной работы", - отметил еврокомиссар.
Напомним, в ЕС обеспокоены недофинансированием украинской общественного вещания.