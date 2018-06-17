Євродепутат Хармс заявила, що їй дзвонили з фейкового номеру нібито від АП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Євродепутат Ребекка Хармс підтвердила, що її дезінформували про підготовку проекту закону про права ЛГБТ-спільнот в Україні через фейковий номер телефону і електронну пошту нібито Адміністрації Президента. Про це вона написала у Twitter, передає УНН.
"Мене і мій офіс систематично дезінформували щодо підготовки законопроекту про рівні права, використовуючи сфабрикований номер телефону і адресу електронної пошти, які видавалися за голову Адміністрації Президента. Це мій власний досвід зіткнення з інформаційною війною, яка триває", - написала Р.Хармс.
Водночас вона наголосила, що це інцидент не впливає на той факт, що проведений сьогодні у Києві "Марш рівності" є важливим успіхом для України у просуванні громадянських прав і рівноправності українців.
Нагадаємо, Р.Хармс після "Маршу рівності" в Києві заявила, що їй зранку подзвонили з Адміністрації Президента і повідомили, що "Президент П.Порошенко не лише підтримує "Марш рівності", а й має намір наступного тижня подати проект закону про рівні права".
Згодом в Адміністрації Президента заявили, що не робили подібних заяв, а євродепутата, ймовірно, хтось розіграв.