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ЄСПЛ визнав обов'язкову вакцинацію законною

ЄСПЛ визнав обов'язкову вакцинацію законною

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс у четвер рішення за скаргою проти влади Чеської Республіки, визнавши обов’язкову вакцинацію “необхідною в демократичному суспільстві”. Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Страсбурзького суду, пише УНН.

Деталі

Скарга була подана групою батьків, дітям яких через відсутність однієї або декількох з обов’язкових в Чехії дев’яти щеплень було відмовлено в доступі до школи чи дитячого садочка. Один із заявників був оштрафований місцевою владою за порушення закону. Батьки, що подали скаргу, стверджували, зокрема, що такі рішення порушують статтю 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, в якій йдеться про право на повагу до приватного життя. Однак Велика палата ЄСПЛ більшістю голосів (шістнадцять проти одного) постановила, що в даному випадку не були порушені конвенції.

Рішення ЄСПЛ

У своєму рішенні суд вказав на те, що курс чеської влади “переслідує законні цілі захисту здоров’я, а також прав людей, так як вакцинація захищає як тих, хто її проходить, так і тих, хто не може бути вакцинований за медичними показаннями і тому покладається на колективний імунітет для захисту від серйозних інфекційних захворювань”. Також суд зазначив, що в даному випадку держава-відповідач має широку свободу дій. “Можна вважати, що вакцинація є відповідю національної влади на нагальну соціальну необхідність захисту індивідуального та громадського здоров’я від захворювань і запобігання будь-якій тенденції до зниження рівня вакцинації серед дітей”, — наголошується в рішенні Великої палати ЄСПЛ.

“Заходи, на які скаржилися заявники, при оцінці в контексті національної системи знаходилися в розумному пропорційному співвідношенні із законними цілями, переслідуваними чеським державою... за допомогою обов’язкової вакцинації”, — вказується в рішенні. Суд визнав штраф, накладений на одного з позивачів “не надмірним”.

Доповнення

Як пояснив Ніколя Ервійо, юрист-експерт з ЄСПЛ, “нинішнє рішення Великої палати збільшує можливість зробити обов’язковою вакцинацію в обстановці пандемії COVID-19”. У той же час він зазначив, що рішення суду “надає значну свободу дій державам у виборі і здійсненні їхньої політики вакцинації”. Він також розцінив дане рішення як “констатацію того, що існує загальний консенсус щодо сприятливого впливу вакцинації”, який не піддається сумніву навіть при існуванні неминучих побічних явищ за умови, що така вакцинація “проводиться під суворим науковим контролем”.

У Чехії чотири вакцини від дев’яти захворювань є обов’язковими для дітей дошкільного віку. Невакциновані без поважної причини не допускаються в державні дитячі сади, в уряді обговорювався законопроект, що забороняє робити це і приватним садкам.

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