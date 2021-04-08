ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию законной

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52679 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73504 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110240 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145776 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196016 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193637 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279972 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328256 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157895 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143173 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 31736 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 26248 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 22464 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 19739 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 37479 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 328256 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281484 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436590 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402485 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385659 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107671 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186761 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214918 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194817 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279972 просмотра
Актуальное
ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию законной

ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию законной

Киев  •  УНН

 • 13878 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес в четверг решение по жалобе против властей Чешской Республики, признав обязательную вакцинацию “необходимой в демократическом обществе”. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте страсбургского суда, пишет УНН.

Детали

Жалоба была подана группой родителей, детям которых из-за отсутствия одной или нескольких из обязательных в Чехии девяти прививок было отказано в доступе в школу или детский сад. Один из заявителей был оштрафован местными властями за нарушение закона. Подавшие жалобу родители утверждали, в частности, что такие решения нарушают статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой говорится о праве на уважение частной жизни. Однако Большая палата ЕСПЧ большинством голосов (шестнадцать против одного) постановила, что в данном случае не имело место нарушение конвенции.

Решение ЕСПЧ

В своем решении суд указал на то, что курс чешских властей “преследует законные цели защиты здоровья, а также прав людей, так как вакцинация защищает как тех, кто ее походит, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям и поэтому полагается на коллективный иммунитет для защиты от серьезных инфекционных заболеваний”. Также суд отметил, что в данном случае государство-ответчик располагает широкой свободой действий. “Можно считать, что вакцинация представляет собой ответ национальных властей на насущную социальную необходимость защиты индивидуального и общественного здоровья от заболеваний и предотвращения любой тенденции к снижению уровня вакцинации среди детей”, — отмечается в решении Большой палаты ЕСПЧ.

“Меры, на которые жаловались заявители, при оценке в контексте национальной системы находились в разумном пропорциональном соотношении с законными целями, преследуемыми чешским государством... посредством обязательной вакцинации”, — указывается в решении. Суд признал штраф, наложенный на одного из истцов “не чрезмерным”.

Дополнение

Как пояснил Николя Эрвиё, юрист-эксперт из ЕСПЧ, “нынешнее решение Большой палаты увеличивает возможность сделать обязательной вакцинацию в обстановке пандемии COVID-19”. В то же время он отметил, что решение суда “предоставляет значительную свободу действий государствам в выборе и осуществлении их политики вакцинации”. Он также расценил данное решение как “констатацию того, что существует общий консенсус относительно благоприятного воздействия вакцинации”, которое не подвергается сомнению даже при существовании неизбежных побочных явлений при условии, что такая вакцинация “проводится под строгим научным контролем”.

В Чехии четыре вакцины от девяти заболеваний являются обязательными для детей дошкольного возраста. Невакцинированные без уважительной причины не допускаются в государственные детские сады, в правительстве обсуждался законопроект, запрещающий делать это и частным садикам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы