ЄС засуджує порушення прав затриманого у Криму Абдуллаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Представництво ЄС засуджує будь-які порушення прав кримських татар, зокрема, це стосується стану здоров’я Узеіра Абдуллаєва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку представництва ЄС в Україні.
Представництво нагадує про заяву високої представниці ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріки Моґеріні від імені ЄС щодо Криму та Севастополя від 16 березня 2018 року.
У заяві вказано на грубе порушення прав кримських татар та заявлена вимога гарантувати кримським татарам, українцям та усім іншим етнічним і релігійним спільнотам півострова можливість підтримувати і розвивати свої культури, традиції, освіту й ідентичність. Європейський Союз закликає до повного дотримання міжнародних стандартів прав людини на півострові та наголошує на необхідності всеосяжно розслідувати усі нерозкриті справи порушень прав людини, такі як примусові зникнення, тортури і вбивства.
Абдуллаєва затримали 12 жовтня 2016 року у Криму, звинувативши в участі у забороненій на теренах РФ організації “Хізб ут-Тахрір”.
Як повідомляв УНН, ЄС хоче ввести санкції до 5 осіб, які організували вибори Криму.