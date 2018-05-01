ЕС осуждает нарушение прав задержанного в Крыму Абдуллаева

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 10414 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 23807 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 41333 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 68476 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 112985 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 87337 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 125237 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184950 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 277528 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203073 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
70%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 113700 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 107160 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 88197 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 107051 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 54181 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 55580 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 108695 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 379573 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 341903 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 426744 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 14839 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 26109 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 32310 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 67674 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 274876 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

ЕС осуждает нарушение прав задержанного в Крыму Абдуллаева

Киев • УНН

 • 9041 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Представительство ЕС осуждает любые нарушения прав крымских татар, в частности, это касается состояния здоровья Узеира Абдуллаева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу представительства ЕС в Украине.

ЕС осуждает нарушение прав задержанного в Крыму Абдуллаева

Представительство напоминает о заявлении высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени ЕС относительно Крыма и Севастополя от 16 марта 2018 года.

В заявлении указано на грубое нарушение прав крымских татар и заявлено требование обеспечить крымским татарам, украинском и всем другим этническим и религиозным сообществам полуострова поддерживать и развивать свои культуры, традиции, образование и идентичность. Европейский Союз призывает к полному соблюдению международных стандартов прав человека на полуострове и подчеркивает необходимость всеобъемлюще расследовать все нераскрытые дела нарушений прав человека, такие как принудительные исчезновения, пытки и убийства.

Абдуллаева задержали 12 октября 2016 в Крыму, обвинив в участии в запрещенной на территории РФ организации “Хизб ут-Тахрир”.

Как сообщал УНН, ЕС хочет ввести санкции до 5 человек, которые организовали выборы Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99