ЕС осуждает нарушение прав задержанного в Крыму Абдуллаева

Представительство напоминает о заявлении высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени ЕС относительно Крыма и Севастополя от 16 марта 2018 года.

В заявлении указано на грубое нарушение прав крымских татар и заявлено требование обеспечить крымским татарам, украинском и всем другим этническим и религиозным сообществам полуострова поддерживать и развивать свои культуры, традиции, образование и идентичность. Европейский Союз призывает к полному соблюдению международных стандартов прав человека на полуострове и подчеркивает необходимость всеобъемлюще расследовать все нераскрытые дела нарушений прав человека, такие как принудительные исчезновения, пытки и убийства.

Абдуллаева задержали 12 октября 2016 в Крыму, обвинив в участии в запрещенной на территории РФ организации “Хизб ут-Тахрир”.

Как сообщал УНН, ЕС хочет ввести санкции до 5 человек, которые организовали выборы Крыма.