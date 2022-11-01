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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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"Чергове порушення міжнародного права": у ЄС засудили призов кримських татар до армії рф

"Чергове порушення міжнародного права": у ЄС засудили призов кримських татар до армії рф

Київ • УНН

 • 207361 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Європейський Союз назвав черговим порушенням міжнародного гуманітарного права призов кримських татар до лав збройних сил рф. Про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні російська федерація розпочала чергову призовну кампанію в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь для призову жителів Криму до збройних сил рф. Ця кампанія розпочалася незабаром після мобілізації", - ідеться у повідомленні.

У представництві ЄС зазначили, що кримських татар насильно залучають до загарбницької війни росії проти України, їхньої батьківщини.

"Сьогоднішній крок є черговим порушенням росією міжнародного права. Як член ООН, який несе особливу відповідальність як постійний член Ради безпеки ООН, росія зобов’язана забезпечити захист прав людини, зокрема на незаконно анексованих нею українських територіях", - додали в ЄС.

Як повідомили, ЄС не визнає незаконну анексію росією АР Крим і міста Севастополь, а також рішуче засуджує незаконну анексію росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. 

Нагадаємо

Кримські татари становлять 13-15 % населення півострова. Їхня мобілізація може призвести до геноциду кримськотатарського народу.

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