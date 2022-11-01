"Чергове порушення міжнародного права": у ЄС засудили призов кримських татар до армії рф

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"Сьогодні російська федерація розпочала чергову призовну кампанію в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь для призову жителів Криму до збройних сил рф. Ця кампанія розпочалася незабаром після мобілізації", - ідеться у повідомленні.

У представництві ЄС зазначили, що кримських татар насильно залучають до загарбницької війни росії проти України, їхньої батьківщини.

"Сьогоднішній крок є черговим порушенням росією міжнародного права. Як член ООН, який несе особливу відповідальність як постійний член Ради безпеки ООН, росія зобов’язана забезпечити захист прав людини, зокрема на незаконно анексованих нею українських територіях", - додали в ЄС.

Як повідомили, ЄС не визнає незаконну анексію росією АР Крим і міста Севастополь, а також рішуче засуджує незаконну анексію росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Нагадаємо

Кримські татари становлять 13-15 % населення півострова. Їхня мобілізація може призвести до геноциду кримськотатарського народу.