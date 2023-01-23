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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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ЄС відзначить першу річницю російсько-української війни наступного місяця на заході у Стамбулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. На ознаменування першого року російсько-української війни ЄС планує провести великий захід у Стамбулі наступного місяця, заявив у понеділок високопоставлений представник блоку в Анкарі, передає УНН з посиланням на Anadolu Agency.

ЄС відзначить першу річницю російсько-української війни наступного місяця на заході у Стамбулі

Цитата

«Ми організуємо досить великий захід тут, у Стамбулі, після того, як буде рік російської війни проти України — 22 лютого із запрошенням українських урядовців», - заявив журналістам у Стамбулі голова Представництва ЄС у Туреччині Ніколаус Майєр-Ландрут.

Деталі

Геополітичні та економічні наслідки війни будуть на порядку денному заходу, до якого також приєднається представник Туреччини, додав Майєр-Ландрут, зазначивши, що поки не ясно, хто буде присутнім.

Він наголосив, що день початку війни, 24 лютого 2022 року, став «ключовим моментом, визначальним моментом у європейській історії».

Підкресливши значення російсько-української війни для ситуації з безпекою в Європі, він сказав, що вона схожа на «момент кардинальної зміни» терористичних атак 11 вересня 2001 року в історії безпеки США.

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