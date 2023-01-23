ЕС отметит первую годовщину российско-украинской войны в следующем месяце на мероприятии в Стамбуле

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«Мы организуем довольно большое мероприятие здесь, в Стамбуле, после того, как будет год российской войны против Украины — 22 февраля с приглашением украинских чиновников», - заявил журналистам в Стамбуле глава Представительства ЕС в Турции Николаус Майер-Ландрут.

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Геополитические и экономические последствия войны будут на повестке дня мероприятия, к которому также присоединится представитель Турции, добавил Майер-Ландрут, отметив, что пока не ясно, кто будет присутствовать.

Он подчеркнул, что день начала войны, 24 февраля 2022 года, стал «ключевым моментом, определяющим моментом в европейской истории».

Подчеркнув значение российско-украинской войны для ситуации с безопасностью в Европе, он сказал, что она похожа на «момент кардинального изменения» террористических атак 11 сентября 2001 года в истории безопасности США.