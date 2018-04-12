ЄС продовжив санкції проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Рада Європейського союзу продовжила обмежувальні заходи проти Ірану до 13 квітня 2019 року у відповідь на серйозні порушення прав людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Ради ЄС.
Санкції включають заборону на вʼїзд та заморожування активів для 82 осіб та однієї організації.
Крім того, забороняється експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, та устаткування для моніторингу телекомунікацій.
Як повідомляв УНН, максимальний ефект від санкцій щодо Росії можливий при умові, що весь світ синхронізує свої дії в цьому напрямку. Про це під час 11-го Київського безпекового форуму у Києві заявив Президент України Петро Порошенко.