ЄС прийняв постанову про боротьбу з терористичним контентом в інтернеті

Що відомо

Відповідно до нововведення компетентні органи держав-членів ЄС отримують право наказувати постачальникам послуг видалити терористичний контент або відключити доступ до нього у всіх країнах — учасницях ЄС. “Інтернет-платформи потім повинні будуть видалити або відключити доступ до контенту протягом однієї години”, — йдеться в постанові Євросоюзу.

Деталі

Правило буде застосовано до всіх провайдерів, які надають послуги на території ЄС — незалежно від того, чи знаходиться їх штаб-квартира в одній з держав співтовариства, чи ні.

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Крім того, Брюссель надає чітке визначення для того, що слід вважати “терористичним контентом” — в інтересах повного дотримання основних прав і свобод. Нарешті, нове законодавство включає в себе ефективні засоби правового захисту як користувачів, чий контент був видалений, так і постачальників послуг, які можуть подати скаргу.

Нові правила повинні набути чинності з 2022 року.

Нагадаємо

Раніше, в 2018 році обіймав посаду єврокомісара з питань безпеки Джуліан Кінг говорив, що інтернет-концерни, — такі як Facebook, Twitter і Google, — зобов’яжуть оперативно ідентифікувати записи, які можуть мати відношення до тероризму.