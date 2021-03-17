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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52652 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73470 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110232 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145767 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196015 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193635 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279969 просмотра

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Актуальное
ЕС принял постановление о борьбе с террористическим контентом в интернете

ЕС принял постановление о борьбе с террористическим контентом в интернете

Киев  •  УНН

 • 16563 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Совет ЕС принял во вторник, 16 марта, постановление, направленное против "распространение террористического контента онлайн". Об этом сообщили в пресс-служба законодательного органа Евросоюза, передает УНН.

Что известно

В соответствии с нововведением компетентные органы государств-членов ЕС получают право приказывать поставщикам услуг удалить террористический контент или отключить доступ к нему во всех странах — участницах ЕС. “Интернет-платформы потом должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа”, — говорится в постановлении Евросоюза.

Детали

Правило будет применено ко всем провайдеров, которые предоставляют услуги на территории ЕС — независимо от того, находится ли их штаб-квартира в одном из государств сообщества, или нет.

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Кроме того, Брюссель предоставляет четкое определение для того, что следует считать “террористическим контентом” — в интересах полного соблюдения основных прав и свобод. Наконец, новое законодательство включает в себя эффективные средства правовой защиты как пользователей, чей контент был удален, так и поставщиков услуг, которые могут подать жалобу.

Новые правила должны вступить в силу с 2022 года.

Напомним

Ранее, в 2018 году занимал должность еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиан Кинг говорил, что интернет-концерны, — такие как Facebook, Twitter и Google, — обяжут оперативно идентифицировать записи, которые могут иметь отношение к терроризму.

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