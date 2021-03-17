ЕС принял постановление о борьбе с террористическим контентом в интернете

Что известно

В соответствии с нововведением компетентные органы государств-членов ЕС получают право приказывать поставщикам услуг удалить террористический контент или отключить доступ к нему во всех странах — участницах ЕС. “Интернет-платформы потом должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа”, — говорится в постановлении Евросоюза.

Детали

Правило будет применено ко всем провайдеров, которые предоставляют услуги на территории ЕС — независимо от того, находится ли их штаб-квартира в одном из государств сообщества, или нет.

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Кроме того, Брюссель предоставляет четкое определение для того, что следует считать “террористическим контентом” — в интересах полного соблюдения основных прав и свобод. Наконец, новое законодательство включает в себя эффективные средства правовой защиты как пользователей, чей контент был удален, так и поставщиков услуг, которые могут подать жалобу.

Новые правила должны вступить в силу с 2022 года.

Напомним

Ранее, в 2018 году занимал должность еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиан Кинг говорил, что интернет-концерны, — такие как Facebook, Twitter и Google, — обяжут оперативно идентифицировать записи, которые могут иметь отношение к терроризму.