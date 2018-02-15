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Проект ЄС з підтримки НКРЕКП завершився

Проект ЄС з підтримки НКРЕКП завершився

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Євросоюз завершив проект з підтримки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передає УНН з посиланням на Представництво Європейського Союзу в Україні.

“Дворічний проект Твіннінг „Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в процесі реформування ринку електричної енергії“ добігає кінця”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив керівник відділу програм зовнішньої допомоги “Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище” Йоганнес Баур, реформування ринку електричної енергії в Україні — ключове завдання. Без функціонального та незалежного регулятора ця реформа не спрацює.

“Мета даного проекту полягала в підтримці українського регулятора в процесі реформи, щоб забезпечити впровадження в Україні найкращої практики ЄС. На жаль, через затримку в прийнятті закону про ринок електричної енергії та зволікання з реалізацією закону про регулятора у сфері енергетики, проект Твіннінг був змушений змінити свій робочий план. В результаті − величезний потенціал даного проекту так і не вдалося використати повністю”, − наголосив Йоганнес Баур.

Водночас він додав, що ЄС і надалі готовий конструктивно працювати з регулятором у впровадженні реформ у сферах природного газу, електричної енергії та центрального опалення.

Голова НКРЕКП Дмитро Вовк подякував словацьким колегам за цінну допомогу.

“НКРЕКП буде використовувати отримані рекомендації у процесі реформування ринку електричної енергії, щойно той розпочинається”, − додав він.

Нагадаємо, прем’єр міністр України Володимир Гройсман закликав НКРЕКП зменшити відсоткову ставку на запровадження RAB-тарифів.

Українські Національні Новини

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