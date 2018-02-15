Проект ЕС по поддержке НКРЭКУ завершился
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Евросоюз завершил проект по поддержке Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает УНН со ссылкой на Представительство Европейского Союза в Украине.
“Двухлетний проект Твиннинг „Поддержка Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в процессе реформирования рынка электроэнергии“ подходит к концу”, — говорится в сообщении.
Как отметил руководитель отдела программ внешней помощи “Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда” Иоханнес Баур, реформирование рынка электроэнергии в Украине — ключевая задача. Без функционального и независимого регулятора эта реформа не сработает.
“Цель данного проекта заключалась в поддержке украинского регулятора в процессе реформы, чтобы обеспечить внедрение в Украине лучшей практики ЕС. К сожалению, из-за задержки в принятии закона о рынке электрической энергии и промедления с реализацией закона о регуляторе в сфере энергетики, проект Твиннинг был вынужден изменить свой рабочий план. В результате — огромный потенциал данного проекта так и не удалось использовать полностью”, — подчеркнул Йоханнес Баур.
При этом он добавил, что ЕС и в дальнейшем готов конструктивно работать с регулятором во внедрении реформ в сферах природного газа, электрической энергии и центрального отопления.
Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк поблагодарил словацких коллег за ценную помощь.
“НКРЭКУ будет использовать полученные рекомендации в процессе реформирования рынка электроэнергии, как только тот начинается”, — добавил он.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал НКРЭКУ уменьшить процентную ставку на внедрение RAB-тарифов.