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Проект ЕС по поддержке НКРЭКУ завершился

Проект ЕС по поддержке НКРЭКУ завершился

Киев  •  УНН

 • 8953 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Евросоюз завершил проект по поддержке Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает УНН со ссылкой на Представительство Европейского Союза в Украине.

“Двухлетний проект Твиннинг „Поддержка Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в процессе реформирования рынка электроэнергии“ подходит к концу”, — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель отдела программ внешней помощи “Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда” Иоханнес Баур, реформирование рынка электроэнергии в Украине — ключевая задача. Без функционального и независимого регулятора эта реформа не сработает.

“Цель данного проекта заключалась в поддержке украинского регулятора в процессе реформы, чтобы обеспечить внедрение в Украине лучшей практики ЕС. К сожалению, из-за задержки в принятии закона о рынке электрической энергии и промедления с реализацией закона о регуляторе в сфере энергетики, проект Твиннинг был вынужден изменить свой рабочий план. В результате — огромный потенциал данного проекта так и не удалось использовать полностью”, — подчеркнул Йоханнес Баур.

При этом он добавил, что ЕС и в дальнейшем готов конструктивно работать с регулятором во внедрении реформ в сферах природного газа, электрической энергии и центрального отопления.

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк поблагодарил словацких коллег за ценную помощь.

“НКРЭКУ будет использовать полученные рекомендации в процессе реформирования рынка электроэнергии, как только тот начинается”, — добавил он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал НКРЭКУ уменьшить процентную ставку на внедрение RAB-тарифов.

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