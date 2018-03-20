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ЄС отримав від України список причетних до проведення російських виборів в Криму

ЄС отримав від України список причетних до проведення російських виборів в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Європейський Союз отримав список Міністерства закордонних справ України зі 140 прізвищами людей, причетних до організації та проведення виборів президента Росії в незаконно анексованому РФ Криму. Про це сьогодні в Брюсселі повідомила речниця ЄС Майя Косьянчич, передає УНН.

“Я можу підтвердити, що наші служби отримали список від Міністерства закордонних справ України з іменами тих, хто був причетний до організації та проведення російських президентських виборів в незаконно анексованому Криму та Севастополі. У цьому контексті я хочу нагадати, що ЄС не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя, і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові”, — заявила вона.

Косьянчич зазначила, що питання незаконно проведення виборів на території анексованого півострова було порушено на вчорашньому засіданні на рівні міністрів закордонних справ ЄС.

За її словами, в заяві, оприлюдненій вчора, зазначалось, що під час проведення цих виборів на окупованій території не була присутня жодна спостережна місія ЄС. Крім того, вона нагадала про вже чинні санкції, які були застосовані у зв’язку з незаконною анексією Криму проти 150 осіб та 39 організацій.

“Будь-які рішення внести зміни у поточні заходи, додавши ще людей у список, буде ухвалювати Рада одноголосно”, — додала речниця.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив про те, що МЗС України підготувало та планувало передати міністрам закордонних справ країн ЄС списки осіб, які брали участь у проведенні незаконних виборів президента РФ в анексованому Криму.

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