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ЄС офіційно запросив США, Канаду та Норвегію до участі у власній оборонній програмі

Київ • УНН

 • 18040 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Євросоюз запросив США, Канаду і Норвегію приєднатися до військової програми Постійного структурованого співробітництва в сфері безпеки і оборони (PESCO), спрямованої на розширення оперативних можливостей з розгортання сил. Про це йдеться в заяві Ради ЄС, засідання якої на рівні міністрів оборони проходить в четвер в Брюсселі, пише УНН.

Деталі

“У відповідь на прохання Канади, Норвегії та Сполучених Штатів Америки про участь в проекті PESCO „Військова мобільність“ Рада сьогодні прийняла позитивні рішення, що уповноважують координатора цього проекту — Нідерланди — запросити ці три країни. Канада, Норвегія і Сполучені Штати Америки стануть першими державами, що не входять до спільноти, яким буде запропоновано взяти участь в проекті PESCO”, — наголошується в ньому.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, “досвід цих країн буде сприяти реалізації проекту, а разом з цим і підвищенню мобільності військових в рамках ЄС і за його межами”. “Це сфера загального пріоритету і загального інтересу в наших трансатлантичних відносинах. Це зробить оборону ЄС більш ефективною і сприятиме зміцненню нашої безпеки”, — додав він.

Раніше

Напередодні ЗМІ стало відомо, що Європейський союз дозволить США, Норвегії та Канаді приєднатися до військової програми Постійного структурованого співробітництва в сфері безпеки і оборони (PESCO), спрямованої на розширення оперативних можливостей з розгортання сил.

Довідка

Програма PESCO була затверджена ЄС у 2017 році з метою спільного розвитку обороноздатності, її доступності для європейських військових операцій. Свою участь в програмі підтвердили 25 країн Євросоюзу. У Брюсселі підкреслюють, що PESCO не стане конкурентом НАТО.

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