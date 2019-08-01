ЄС обговорить з Росією і Україною контракт на транзит газу на 10 років - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Єврокомісія запропонувала Росії та Україні укласти транзитний газовий контракт на 10 років з початку 2020 року, ця пропозиція буде обговорюватися на тристоронніх міністерських переговорах, які Єврокомісія запропонувала провести 16 вересня. Про це повідомив ТАСС з посиланням на дипломатичне джерело в Брюсселі, передає УНН.
"Головною темою тристоронніх переговорів стане пропозиція Єврокомісії підписати газовий контракт на 10 років з початку 2020 року", - повідомило джерело.
За його словами, заступник голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович минулого тижня направив в Москву і Київ листи з пропозиціями провести в Брюсселі 16 вересня тристоронні міністерські переговори щодо умов транзиту і поставок газу через Україну з 1 січня 2020 року.
"Офіційно дата ще не затверджена, але обидві сторони вже заявили про принципову згоду провести переговори", - сказало джерело.
Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Росія, Україна і Євросоюз зустрінуться в Брюсселі 16 вересня для переговорів про транзит газу.