ЄС обговорить з Росією і Україною контракт на транзит газу на 10 років - ЗМІ

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Єврокомісія запропонувала Росії та Україні укласти транзитний газовий контракт на 10 років з початку 2020 року, ця пропозиція буде обговорюватися на тристоронніх міністерських переговорах, які Єврокомісія запропонувала провести 16 вересня. Про це повідомив ТАСС з посиланням на дипломатичне джерело в Брюсселі, передає УНН.