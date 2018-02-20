ЄС може виключити з санкційного списку Лукаш і Клюєва - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Рада ЄС може виключити з списку санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників колишнього міністра юстиції України Олену Лукаш і бізнесмена Сергія Клюєва. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.
“Колишній міністр юстиції України Олена Лукаш і бізнесмен Сергій Клюєв можуть бути виключені зі списку санкцій ЄС за незаконне привласнення українських державних коштів. Янукович і ще 12 осіб можуть залишитися в списку ще на один рік”, — написав він.
Як повідомляв УНН, 3 березня 2017 року ЄС на рік продовжив рішення про замороження рахунків 15 колишніх українських посадовців.
The former justice minister of #Ukraine Olena Lukash & the businessman Sergei Klyuyev look set to be removed from the EU sanctions list for the misappropriation of Ukrainian state funds. #Yanukovych & 12 others likely to remain listed for another year— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 20 лютого 2018 р.