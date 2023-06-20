ЄС хоче заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13096 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 41909 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 38382 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 43668 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 112603 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179441 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 195120 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143873 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137787 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87880 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
6.3м/с
27%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 30112 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 34189 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 37370 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 29719 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 23900 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 24054 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 41909 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 195120 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 247778 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 394980 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18778 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23696 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39768 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 35880 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 143873 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

ЄС хоче заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї

Київ • УНН

 • 972545 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Європейському Союзі готують пропозицію про заборону європейському бізнесу виробляти найважливіші сучасні технології, такі як суперкомп'ютери, штучний інтелект і передові мікрочіпи в таких країнах, як Китай. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.

ЄС хоче заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї

Цитата

«У вівторок ЄС оприлюднив плани щодо запобігання створенню європейськими компаніями чутливих технологій, таких як суперкомп'ютери, штучний інтелект і передові мікрочіпи, в таких країнах, як Китай», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в рамках Європейської стратегії економічної безпеки, представленої президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Брюссель хоче більше втручатися в те, як європейські компанії інвестують і торгують у країнах по всьому світу.

«Очікується, що глави урядів і держав ЄС обговорять пропозиції на саміті 29-30 червня», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що в документі не згадується конкретно Китай, але зрозуміло, що Пекін, поряд із росією, є головною метою.

ЄС запропонує посилити свій контроль за трьома напрямками:

· перегляд перевірки вхідних інвестицій (контроль, коли іноземні компанії купують критично важливі компанії або інфраструктуру в Європі);

· більше співпраці в галузі експортного контролю (коли компанії ЄС продають такі речі, як зброя або шпигунське програмне забезпечення, ворожим країнам);

· перевірка вихідних інвестицій.

Доповнення

Велика Британія взяла на себе зобов'язання видалити обладнання для спостереження китайського виробництва із секретних урядових об'єктів у рамках своїх останніх планів з вирішення проблем національної безпеки, пов'язаних із Китаєм.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31