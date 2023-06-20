ЄС хоче заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Європейському Союзі готують пропозицію про заборону європейському бізнесу виробляти найважливіші сучасні технології, такі як суперкомп'ютери, штучний інтелект і передові мікрочіпи в таких країнах, як Китай. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.
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«У вівторок ЄС оприлюднив плани щодо запобігання створенню європейськими компаніями чутливих технологій, таких як суперкомп'ютери, штучний інтелект і передові мікрочіпи, в таких країнах, як Китай», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в рамках Європейської стратегії економічної безпеки, представленої президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Брюссель хоче більше втручатися в те, як європейські компанії інвестують і торгують у країнах по всьому світу.
«Очікується, що глави урядів і держав ЄС обговорять пропозиції на саміті 29-30 червня», - наголошується в повідомленні.
Також повідомляється, що в документі не згадується конкретно Китай, але зрозуміло, що Пекін, поряд із росією, є головною метою.
ЄС запропонує посилити свій контроль за трьома напрямками:
· перегляд перевірки вхідних інвестицій (контроль, коли іноземні компанії купують критично важливі компанії або інфраструктуру в Європі);
· більше співпраці в галузі експортного контролю (коли компанії ЄС продають такі речі, як зброя або шпигунське програмне забезпечення, ворожим країнам);
· перевірка вихідних інвестицій.
Доповнення
Велика Британія взяла на себе зобов'язання видалити обладнання для спостереження китайського виробництва із секретних урядових об'єктів у рамках своїх останніх планів з вирішення проблем національної безпеки, пов'язаних із Китаєм.