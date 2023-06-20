ЄС хоче заборонити європейським компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Європейському Союзі готують пропозицію про заборону європейському бізнесу виробляти найважливіші сучасні технології, такі як суперкомп'ютери, штучний інтелект і передові мікрочіпи в таких країнах, як Китай. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.