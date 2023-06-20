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ЕС хочет запретить европейским компаниям производить важнейшие технологии в Китае

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В Европейском Союзе готовят предложение о запрете европейскому бизнесу производить важнейшие современные технологи, такие как суперкомпьютеры, искусственный интеллект и передовые микрочипы в таких странах, как Китай. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

ЕС хочет запретить европейским компаниям производить важнейшие технологии в Китае

Цитата

«Во вторник ЕС обнародовал планы по предотвращению создания европейским компаниями чувствительных технологий, таких как суперкомпьютеры, искусственный интеллект и передовые микрочипы, в таких странах, как Китай», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что в рамках Европейской стратегии экономической безопасности, представленной президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Брюссель хочет больше вмешиваться в то, как европейские компании инвестируют и торгуют в странах по всему миру.

«Ожидается, что главы правительств и государств ЕС обсудят предложения на саммите 29-30 июня», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в документе не упоминается конкретно Китай, но ясно, что Пекин, наряду с россией, является главной целью.

ЕС предложит усилить свой контроль по трем направлениям:

· пересмотр проверки входящих инвестиций (контроль, когда иностранные компании покупают критически важные компании или инфраструктуру в Европе);

· больше сотрудничества в области экспортного контроля (когда компании ЕС продают такие вещи, как оружие или шпионское программное обеспечение, враждебным странам);

· проверка исходящих инвестиций.

Дополнение

Великобритания взяла на себя обязательства удалить оборудование для наблюдения китайского производства из секретных правительственных объектов в рамках своих последних планов по решению проблем национальной безопасности, связанных с Китаем.

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