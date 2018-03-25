ЄС хоче від Facebook пояснень щодо витоку даних 50 млн користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Європейський Союз вимагає від соціальної мережі Facebook пояснень у зв'язку із скандалом навколо витоку даних з особистою інформацією десятків мільйонів користувачів соцмережі, передає УНН із посиланням на DW.
"Я вимагаю від Facebook подальших пояснень, наприклад, у якій мірі це торкнулось європейських користувачів", - заявила єврокомісарка з питань правосуддя Вера Юрова в інтерв'ю виданню виданню Bild am Sonntag.
За її словами, "це зловживання даними 50 мільйонів користувачів Facebook є абсолютно неприйнятним".
Юрова також наголосила, що уряд і відповідальні відомства США запевнили ЄС, що вони "сприймають усі звинувачення вкрай серйозно і працюють над підготовкою необхідних заходів".
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"Цей скандал повинен стати сигналом для всіх нас. Те, як ми поводимося з власними особистими даними, може мати масштабні наслідки. Зрештою, мова йде про основи нашої демократії", - заявила Юрова.
Скандал довкола Facebook спалахнув після того, як стало відомо, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала у 2016 році дані профілів 50 мільйонів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди.