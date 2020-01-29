ЄС і Британія почнуть переговори про подальші відносини у березні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Переговори між ЄС та Великою Британією про подальші відносини у звязку з Brexit розпочнуться 3 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Guardian.
"Переговори про відносини Великої Британії з ЄС після Brexit розпочнуться 3 березня, більш як через місяць після виходу країни з блоку", - йдеться в повідомленні.
Групу переговірників від Британії очолюватиме радник прем'єра в європейських справах Девід Фрост, з боку Євросоюзу виступить Мішель Барньє.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 24 січня підписав угоду про Brexit з Європейським союзом. Британія вийде з ЄС 31 січня.