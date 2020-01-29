ЕС и Великобритания начнут переговоры о дальнейших отношениях в марте
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Переговоры между ЕС и Великобританией о дальнейших отношениях в связи с Brexit начнутся 3 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Guardian.
"Переговоры об отношениях Великобритании с ЕС после Brexit начнутся 3 марта, более чем через месяц после выхода страны из блока", - говорится в сообщении.
Группу переговорщиков от Британии будет возглавлять советник премьера по европейским делам Дэвид Фрост, со стороны Евросоюза выступит Мишель Барнье.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 января подписал соглашение о Brexit с Европейским союзом. Британия выйдет из ЕС 31 января.