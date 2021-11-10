ЄС близький до угоди про новий пакет санкцій щодо Білорусі - Reuters

Деталі

Новий пакет санкцій спрямований проти білоруських чиновників, які, як вказують у ЄС, "організували прибуття мігрантів на помсту за санкції щодо Мінська через порушення прав людини".

За даними видання, у середу буде вирішальний крок: у цей день 27 послів ЄС мають намір офіційно погодитися з тим, що зростання кількості мігрантів уздовж кордону Білорусі з Польщею становить "гібридну війну" і може бути правовою основою для запровадження санкцій.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, як вказано, є одним з високопоставлених чиновників, які потрапляють під санкції, оскільки його міністерство звинувачують у видачі білоруських віз, зокрема сирійцям та іракцям, заявили дипломати.

ЄС раніше вже заборонив державній авіакомпанії "Бєлавіа" входити у повітряний простір ЄС та сідати в аеропортах ЄС після того, як Мінськ змусив приземлитися рейс Ryanair, щоб заарештувати білоруського опозиційного журналіста. Тепер прямі санкції проти авіакомпанії не дозволять їй орендувати літаки в ірландських, румунських та данських компаній, відзначає видання.

Проте в ЄС, як вказано, точаться дискусії щодо того, чи застосовувати санкції лише до нових договорів оренди чи до вже існуючих контрактів.

За словами дипломатів, країни ЄС також розглядають можливість розширення економічних санкцій щодо Білорусі, запроваджених у липні, щодо місцевого перестрахувального сектору та його основної державної компанії BelarusRe.

Доповнення

ЄС і НАТО звинувачують білоруського правителя Олександра Лукашенка у використанні мігрантів як зброї тиску на Захід, через відправку людей, які є біженцями із Близького Сходу, до Мінська, а потім на кордони Польщі та країн Балтії.

Мінськ заперечує будь-які подібні дії та відкидає всі звинувачення Заходу у протиправних діяннях. Санкції щодо високопосадовців поки що не призвели до послаблення влади Лукашенка, який перебуває при владі з 1994 року і є близьким союзником Москви.

П’ятий пакет заморожування активів і заборон на в’їзд білоруських державних чиновників і підприємств стане крайньою відповіддю ЄС на загострення протистояння з Білоруссю через те, що Захід і білоруська опозиція назвали сфальсифікованими президентськими виборами в серпні 2020 року Лукашенком.

Офіційні особи ЄС, у тому числі президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, закликають до ще більш жорстких заходів, у тому числі щодо міжнародних авіакомпаній, яких звинувачують у перевезенні мігрантів до Мінська, яких потім перевозять до білоруського кордону.

Додаткові санкції цього місяця призведуть до того, що загальна кількість людей, яким заморозили активи та заборонили в’їзд, у Білорусі досягне майже 200 осіб, включаючи Лукашенка та його синів, а також більше десятка установ і компаній.