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ЄС анонсував додаткові кроки для підтримки Приазов'я

ЄС анонсував додаткові кроки для підтримки Приазов'я

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Європейський Союз збирається цього літа здійснити додаткові кроки для підтримки українського Приазов'я. Про це повідомила віце-президент Європейської комісії, Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН з посиланням на прес-службу Європейської служби зовнішніх зв'язків.

"Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні підтвердила соціально-економічну підтримку ЄС регіону Азовського моря, де влітку цього року очікуються додаткові дії, підтримувані ЄС", - повідомили в Європейській службі зовнішніх зв'язків за результатами її зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також зазначено, що ЄС продовжує очікувати, що Росія негайно звільнить 24 затриманих українських військовослужбовців і поверне Україні три судна.

Могеріні і Зеленський, як повідомляється, обговорили можливі шляхи просування вперед з повною імплементацією мінських угод усіма сторонами, "нагадавши про відповідальність Росії щодо цього".

"Вони відкинули недавні російські укази, що дають право, зокрема, особам, які постійно проживають в окремих областях Донецької та Луганської областей України, а також жителям Кримського півострова до 2014 року, подати заяву на отримання російського громадянства у спрощеному порядку", - додали в прес-службі Верховного представника ЄС.

Могеріні також підкреслила, що ЄС готовий підтримати реалізацію мінських угод усіма доступними засобами. "Це може включати допомогу ЄС у підтримці заявленої мети Президента Зеленського щодо інклюзивного підходу до громадян України, які проживають в районах, непідконтрольних уряду, на сході України", - повідомили в Європейській службі зовнішніх зв'язків.

Могеріні і Зеленський також торкнулися питання про необхідність продовження Україною процесу реформ в інтересах своїх громадян і в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Могеріні санкції за російські паспорти в ОРДЛО.

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