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Єрмак зустрівся з президентом Міжнародної федерації гімнастики

Єрмак зустрівся з президентом Міжнародної федерації гімнастики

Київ • УНН

 • 319013 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з президентом Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе. Обговорили агресію, яку чинить росія проти України, зокрема й про злочини проти українських дітей, серед яких – насильницька депортація, передає УНН з посиланням на сайт Офісу Президента України.

Деталі

Андрій Єрмак наголосив, що 90% представників російської гімнастики одночасно є членами клубу російської армії – ЦСКА. Таким чином, вони по суті представляють російських військових – "саме тих, які щодня беруть участь у бомбардуванні, нищенні українських міст і вбивствах українців".

"Ми знаємо, що санкції – це кращий нелетальний спосіб впливу. Тому Україна наголошує на необхідності продовження санкцій. І один із їх видів – не давати російським та білоруським спортсменам можливості брати участь в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях", – зазначив Андрій Єрмак.

Також Глава Офісу Президента України зазначив, що Україна прагне вигнати російські війська зі своєї землі, відновити територіальну цілісність.

"А щодо осіб, які підтримують російську агресію, мають бути вжиті відповідні кроки від усіх міжнародних організацій, зокрема й спортивних", - скаазав Глава Офісу Президента.

Також керівник Офісу Глави держави подякував особисто Морінарі Ватанабе та Японії, її уряду за підтримку українських спортсменів.

"Я хочу подякувати вам за можливість проведення спортивних зборів для українських художніх гімнасток на території Японії, організованих минулого року, а також за особисту участь у церемонії прощання з видатною Альбіною Дерюгіною", – сказав Андрій Єрмак.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Занадто багато воєн", щоб усувати російських спортсменів - МОК

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