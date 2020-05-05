Єрмак заявив, що з боку Офісу президента не було ніяких ініціатив щодо зміни директора НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. З боку Офісу Президента ініціатив щодо звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника не було. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії “Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому”, організованої Atlantic Council, передає УНН.
“Хочу вам сказати, що з Офісу Президента ніяких ініціатив з цього приводу не було (щодо заміни директора НАБУ — ред). Знаю, що були якісь розмови, консультації, навіть починався збір підписів у парламенті, але поки що мені не відомо, що будь-який законопроєкт з цього приводу виносився б у порядок денний парламенту”, — сказав Єрмак.
Він додав, що в Офісі Президента завжди підтримували незалежність такого правоохоронного органу як НАБУ.
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Артема Ситника із посади директора Національного антикорупційного бюро України.
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