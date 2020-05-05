Єрмак: робота Венедіктової відповідає принципам Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Робота генерального прокурора Ірини Венедіктової відповідає вимогам президента Володимира Зеленського. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив під час онлайн-виступу, який організувала американська неурядова організація Atlantic Council, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
“Для команди президента Зеленського одним із пріоритетів було і залишається незалежність роботи правоохоронних органів. Ми вважаємо, що новий керівник Генеральної прокуратури пані Венедіктова повністю відповідає цим принципам”, — зазначив Єрмак.
Як пише видання, 4 квітня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти генерального прокурора України Ірини Венедіктової. Справа стосується незадекларованого майна. Раніше УНН вже повідомляв, що Антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити справу щодо Венедіктової.