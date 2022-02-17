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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Єрмак лобіює ідею призначення Пишного головою НБУ, - ЗМІ

Єрмак лобіює ідею призначення Пишного головою НБУ, - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24294 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак лобіює ідею призначення на посаду голови НБУ Андрія Пишного, проте глава держави не готовий віддати відомство до рук наближеного Арсенія Яценюка та Арсена Авакова. Про це йдеться у статті "Треба друкувати більше грошей: за що ОП хоче прибрати голову НБУ і хто його замінить?", опублікованій виданням Delo.UA.

"ОП не задоволений роботою нинішнього керівника Нацбанку Кирила Шевченка та вже шукає йому заміну. Зокрема, незручною стала монетна політика регулятора, який наголошує на таргетуванні інфляції. Раніше ЗМІ вже не раз повідомляли, що у ОП вимагають від НБУ запустити друкарський верстат. "Неслухняний" Шевченко відмовився виконувати доручення Банкової, тому вже півроку йде пошук кандидатури на його місце. Заміну спробували знайти максимально тихо, і як завжди – основний критерій пошуку – "поступливість". Подейкують, і кандидатура вже є — це екс-глава Ощадбанку Андрій Пишний. Внутрішні джерела повідомляють – призначення Пишного лобіюють із ОП", — йдеться у публікації.

Автор зазначає, що Пишний є креатурою голови ОП, оскільки вони давно й тісно знайомі.

"І у разі отримання посади він стане руками та очима Єрмака у банківській сфері. З Пишним у Єрмака давній зв'язок, який простежується, зокрема, через Арсенія Яценюка. Пишний – кум Яценюка. Із головою ОП їх також багато що пов'язує, зокрема, вони разом є засновниками ГО "Відчуй". До того ж відомо, що Єрмак та екс-прем'єр також мають спільні інтереси. У 2010 році Єрмак був довіреною особою Арсенія Яценюка у 216 окрузі у Києві під час виборів президента, також працював його юристом", — наголошує він.

У статті наголошується, що президент Володимир Зеленський має свої сумніви щодо ідеї призначення Пишного головою НБУ.

"По-перше, це призначення серйозно послабить НБУ. По-друге, Зеленський не бажає бачити тінь Яценюка над банківською сферою. Більше того, Президент побоюється, що через екс-прем'єра на регулятора може бути встановлений вплив екс-глави МВС Арсена Авакова, якого так довго і старанно намагалися витіснити з імперії внутрішніх справ країни", — йдеться у публікації.

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