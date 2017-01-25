ЄП збирається розглянути питання "безвізу" для Грузії 2 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Європейський парламент збирається розглянути питання надання Грузії права на безвізові поїздки до країн ЄС у четвер, 2 лютого. Про це йдеться у підсумковому проекті порядку денного ЄП, передає УНН.
Питання надання Грузії "безвізу" перебуває першим у проекті порядку денному.
Як зазначається, цей план уже схвалили на конференції президентів євроінституції.
Раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на сайті Європарламенту зникла дата розгляду "безвізу" Україні.
Екс-президент ЄП Мартін Шульц раніше заявив, що сподівається на досягнення у січні фінальної угоди з Радою ЄС щодо безвізових поїздок для українців.
Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що "безвіз" для України і Грузії запрацює на початку весни.
Нагадаємо, Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу".
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.