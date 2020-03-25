Ємець увійшов до складу держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець увійшов у новий склад державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу МОЗ.
"Ілля Ємець увійшов в новий склад державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що рішення про це було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 25 березня.
Так, одним з головних завдань державної комісії є координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захистом населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, заходами протидії терористичній діяльності та воєнній загрозі, запобіганням надзвичайним ситуаціям і реагуванню на них.
Головою державної комісії буде Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Також до складу комісії увійшли: міністр розвитку громад та територій (перший заступник голови державної комісії), міністр внутрішніх справ (заступник голови державної комісії), голова ДСНС (заступник голови державної комісії), міністр Кабінету міністрів, міністр оборони, міністр закордонних справ, міністр юстиції, міністр фінансів, міністр інфраструктури, міністр енергетики та захисту довкілля, міністр освіти і науки, міністр соціальної політики, а також керівники правоохоронних органів.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації у державному підприємстві "Медичні закупівлі України" (МЗУ).