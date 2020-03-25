Ємець увійшов до складу держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ukru
20 березня, 16:58 • 82021 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 154576 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 250277 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 252070 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 250219 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 232133 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 201488 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185915 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146160 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150238 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 39569 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 20168 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 16714 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 39567 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 29137 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 250276 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 252068 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 250216 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 232131 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 201486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 80486 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 28598 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140540 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154093 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113434 перегляди
Актуальне
Ємець увійшов до складу держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Ємець увійшов до складу держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Київ • УНН

 • 19016 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець увійшов у новий склад державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу МОЗ.

"Ілля Ємець увійшов в новий склад державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що рішення про це було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 25 березня.

Так, одним з головних завдань державної комісії є координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захистом населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, заходами протидії терористичній діяльності та воєнній загрозі, запобіганням надзвичайним ситуаціям і реагуванню на них.

Головою державної комісії буде Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Також до складу комісії увійшли: міністр розвитку громад та територій (перший заступник голови державної комісії), міністр внутрішніх справ (заступник голови державної комісії), голова ДСНС (заступник голови державної комісії), міністр Кабінету міністрів, міністр оборони, міністр закордонних справ, міністр юстиції, міністр фінансів, міністр інфраструктури, міністр енергетики та захисту довкілля, міністр освіти і науки, міністр соціальної політики, а також керівники правоохоронних органів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації у державному підприємстві "Медичні закупівлі України" (МЗУ). 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.49
Ethereum
$1,978.32