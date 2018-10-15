Єгипет вважає, що не варто використовувати справу зниклого журналіста "проти Саудівської Аравії"

“Єгипет вважає важливим дізнатися правду про те, що сталося, в рамках прозорого розслідування, попереджаючи в той же час про небезпеку передбачення підсумків розслідування і пред’явлення звинувачень, — зазначив він. — Єгипет також застерігає від спроб використовувати дану проблему політично проти Саудівської Аравії .. . і підтверджує свою підтримку королівству в його зусиллях і підходах, щоб розібратися з цим інцидентом”.

Як повідомляв УНН, наречена зниклого в Туреччині саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі — Хатідже Дженгіз — розгляне запрошення президента США Дональда Трампа відвідати Білий дім, якщо американська сторона допоможе з’ясувати долю її нареченого. Про це йдеться в коментарі Дженгіз, опублікованому в суботу в газеті The New York Times.