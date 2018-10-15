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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 65132 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117103 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125089 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164925 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151850 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140016 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130235 просмотра

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7 марта, 08:52 • 178263 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118286 просмотра

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Египет считает, что не стоит использовать дело пропавшего журналиста "против Саудовской Аравии"

Египет считает, что не стоит использовать дело пропавшего журналиста "против Саудовской Аравии"

Киев  •  УНН

 • 8792 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Каир с беспокойством следит за последствиями исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи и призывает не использовать это дело в политическом плане против Саудовской Аравии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении официального представителя МИД Египта Ахмеда Хафеза, сообщает УНН.

“Египет считает важным узнать правду о том, что произошло, в рамках прозрачного расследования, предупреждая в то же время об опасности предвосхищения итогов расследования и предъявления обвинений, — отметил он. — Египет также предостерегает от попыток использовать данную проблему политически против Саудовской Аравии... и подтверждает свою поддержку королевству в его усилиях и подходах, чтобы разобраться с этим инцидентом”.

Как сообщал УНН, невеста пропавшего в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи — Хатидже Дженгиз — рассмотрит приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, если американская сторона поможет выяснить судьбу ее жениха. Об этом говорится в комментарии Дженгиз, опубликованном в субботу в газете The New York Times.

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