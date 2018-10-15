Египет считает, что не стоит использовать дело пропавшего журналиста "против Саудовской Аравии"

“Египет считает важным узнать правду о том, что произошло, в рамках прозрачного расследования, предупреждая в то же время об опасности предвосхищения итогов расследования и предъявления обвинений, — отметил он. — Египет также предостерегает от попыток использовать данную проблему политически против Саудовской Аравии... и подтверждает свою поддержку королевству в его усилиях и подходах, чтобы разобраться с этим инцидентом”.

Как сообщал УНН, невеста пропавшего в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи — Хатидже Дженгиз — рассмотрит приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом, если американская сторона поможет выяснить судьбу ее жениха. Об этом говорится в комментарии Дженгиз, опубликованном в субботу в газете The New York Times.