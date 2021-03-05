Єгипет почав вакцинувати від COVID-19 пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Єгипеті розпочали вакцинацію COVID-19 для людей похилого віку. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.
Деталі
У четвер, 4 березня, Єгипет розпочав щеплення людей похилого віку та пацієнтів із хронічними захворюваннями проти COVID-19.
Прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі та міністр охорони здоров'я Хала Заєд були присутні в одному з каїрських медичних центрів, щоб засвідчити, як дві категорії громадян отримують перший укол вакцини проти коронавірусу.
Міністерство охорони здоров'я запустило веб-сайт для реєстрації тих, хто бажає зробити щеплення, додавши, що уряд працюватиме над збільшенням кількості одержувачів вакцин.
Нагадаємо
Єгипет 24 січня розпочав кампанію з вакцинації проти коронавірусу, при цьому перші щеплення вакциною китайського державного фармацевтичного гіганта Sinopharm були зроблені медичним працівникам у місті Ісмаїлія на Суецькому каналі.