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Єгипет почав вакцинувати від COVID-19 пенсіонерів

Єгипет почав вакцинувати від COVID-19 пенсіонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У Єгипеті розпочали вакцинацію COVID-19 для людей похилого віку. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.

Деталі

У четвер, 4 березня, Єгипет розпочав щеплення людей похилого віку та пацієнтів із хронічними захворюваннями проти COVID-19.

Прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі та міністр охорони здоров'я Хала Заєд були присутні в одному з каїрських медичних центрів, щоб засвідчити, як дві категорії громадян отримують перший укол вакцини проти коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я запустило веб-сайт для реєстрації тих, хто бажає зробити щеплення, додавши, що уряд працюватиме над збільшенням кількості одержувачів вакцин.

Нагадаємо

Єгипет 24 січня розпочав кампанію з вакцинації проти коронавірусу, при цьому перші щеплення вакциною китайського державного фармацевтичного гіганта Sinopharm були зроблені медичним працівникам у місті Ісмаїлія на Суецькому каналі.

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