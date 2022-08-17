"Єдність Києва та Харкова": у столиці анонсували відкриття арт-об’єкта
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В українській столиці біля станції «Арсенальна» встановлюють арт-об’єкт. Проект «Єднання» втілений харківською майстернею METALSTYLE. Відкриття заплановане на кінець тижня. Про це розповів мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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«Символічні металево-дзеркальні краплини були створені для розміщення на центральній площі Харкова, до дня міста. Але, через шалені обстріли Харкова, які продовжують здійснювати російські варвари, встановити там арт-об’єкт зараз неможливо. І автори звернулися з пропозицією прикрасити гігантськими краплинами громадський простір Києва», - заявив міський голова.
Деталі
Простір A-Station - найбільш вдале місце для розташування цього арт-об‘єкту. Тут символічні краплини віддзеркалюватимуть історію (корпуси Арсеналу та комендатури, а також сучасний Київ).
За задумом авторів, краплини тяжіють як до землі, так і одна до одної, символізуючи єдність двох міст - столиці України Києва та Харкова, який сьогодні мужньо протистоїть російському агресору.
Доповнення
Внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україні зазнав збитків 401 об'єкт культурної інфраструктури.