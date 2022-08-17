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"Единство Киева и Харькова": в столице анонсировали открытие арт-объекта

Киев • УНН

 • 184708 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В украинской столице возле станции «Арсенальная» устанавливают арт-объект. Проект «Единение» воплощен харьковской мастерской METALSTYLE. Открытие запланировано на конец недели. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

"Единство Киева и Харькова": в столице анонсировали открытие арт-объекта

Цитата

«Символические металлически зеркальные капли были созданы для размещения на центральной площади Харькова, ко дню города. Но, из-за безумных обстрелов Харькова, которые продолжают совершать российские варвары, установить там арт-объект сейчас невозможно. И авторы обратились с предложением украсить гигантскими каплями общественное пространство Киева», - заявил городской голова.

Детали 

Пространство A-Station – наиболее удачное место для расположения этого арт-объекта. Здесь символические капли будут отражать историю (корпуса Арсенала и комендатуры, а также современный Киев).

По замыслу авторов, капли тяготеют как к земле, так и друг к другу, символизируя единство двух городов – столицы Украины Киева и Харькова, который сегодня мужественно противостоит российскому агрессору.

Дополнение 

В результате полномасштабного вторжения рф в Украине понес ущерб 401 объект культурной инфраструктуры.

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