"Единство Киева и Харькова": в столице анонсировали открытие арт-объекта

Цитата

«Символические металлически зеркальные капли были созданы для размещения на центральной площади Харькова, ко дню города. Но, из-за безумных обстрелов Харькова, которые продолжают совершать российские варвары, установить там арт-объект сейчас невозможно. И авторы обратились с предложением украсить гигантскими каплями общественное пространство Киева», - заявил городской голова.

Детали

Пространство A-Station – наиболее удачное место для расположения этого арт-объекта. Здесь символические капли будут отражать историю (корпуса Арсенала и комендатуры, а также современный Киев).

По замыслу авторов, капли тяготеют как к земле, так и друг к другу, символизируя единство двух городов – столицы Украины Киева и Харькова, который сегодня мужественно противостоит российскому агрессору.

Дополнение

В результате полномасштабного вторжения рф в Украине понес ущерб 401 объект культурной инфраструктуры.