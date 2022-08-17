"Единство Киева и Харькова": в столице анонсировали открытие арт-объекта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В украинской столице возле станции «Арсенальная» устанавливают арт-объект. Проект «Единение» воплощен харьковской мастерской METALSTYLE. Открытие запланировано на конец недели. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Цитата
«Символические металлически зеркальные капли были созданы для размещения на центральной площади Харькова, ко дню города. Но, из-за безумных обстрелов Харькова, которые продолжают совершать российские варвары, установить там арт-объект сейчас невозможно. И авторы обратились с предложением украсить гигантскими каплями общественное пространство Киева», - заявил городской голова.
Детали
Пространство A-Station – наиболее удачное место для расположения этого арт-объекта. Здесь символические капли будут отражать историю (корпуса Арсенала и комендатуры, а также современный Киев).
По замыслу авторов, капли тяготеют как к земле, так и друг к другу, символизируя единство двух городов – столицы Украины Киева и Харькова, который сегодня мужественно противостоит российскому агрессору.
Дополнение
В результате полномасштабного вторжения рф в Украине понес ущерб 401 объект культурной инфраструктуры.