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ЄБРР припинив співпрацю з "Кернел"

ЄБРР припинив співпрацю з "Кернел"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку зупинив фінансування проектів найбільшого виробника олії “Кернел”. Про це у коментарі УНН розповів старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

Він зазначив, що є декілька причин для припинення співпраці, але які саме — не повідомив.

“Ми з „Кернел“ не працюємо. У нас був проект і він зупинений по ряду причин. Це не клієнт банку”, — запевнив Усов.

Нагадаємо, раніше аграрні асоціації закликали ЄБРР та МФК зупинити фінансування проектів “Кернел” через конфлікт інтересів у його бенефіціара В.Хомутинніка. Аграрії стверджують, що нардеп використовує свій мандат та політичний ресурс для лобіювання інтересів холдингу, завдаючи шкоду іншим учасникам ринку.

Українські Національні Новини

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