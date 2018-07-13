ЄБРР припинив співпрацю з "Кернел"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку зупинив фінансування проектів найбільшого виробника олії “Кернел”. Про це у коментарі УНН розповів старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.
Він зазначив, що є декілька причин для припинення співпраці, але які саме — не повідомив.
“Ми з „Кернел“ не працюємо. У нас був проект і він зупинений по ряду причин. Це не клієнт банку”, — запевнив Усов.
Нагадаємо, раніше аграрні асоціації закликали ЄБРР та МФК зупинити фінансування проектів “Кернел” через конфлікт інтересів у його бенефіціара В.Хомутинніка. Аграрії стверджують, що нардеп використовує свій мандат та політичний ресурс для лобіювання інтересів холдингу, завдаючи шкоду іншим учасникам ринку.