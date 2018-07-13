ЕБРР прекратил сотрудничество с "Кернел"

Он отметил, что есть несколько причин для прекращения сотрудничества, но какие именно - не сообщил.

"Мы с "Кернел" не работаем. У нас был проект и он остановлен по ряду причин. Это не клиент банка", - заверил Усов.

Напомним, ранее аграрные ассоциации призвали ЕБРР и МФК остановить финансирование проектов "Кернел" из-за конфликта интересов в его бенефициара Хомутынника. Аграрии утверждают, что нардеп использует свой мандат и политический ресурс для лоббирования интересов холдинга, нанося ущерб другим участникам рынка.