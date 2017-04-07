Є.Єнін: протягом останніх трьох років із РФ було екстрадовано близько 70 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Протягом останніх трьох років з Росію в Україну було екстрадовано 70 осіб, а з України в Росію – понад 30 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, передає УНН.
"На сьогоднішній день статистика екстрадицій є на користь України. Протягом останніх трьох років російська сторона передала нам близько 70 правопорушників. У той час Україна видала до Росії понад 30 правопорушників", - заявив він.
Як повідомляв УНН, 7 квітня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в Україну екстрадували затриманого в Москві колишнього УДАІ ГУ МВС України в місті Києві Миколи Макаренка.