Є.Єнін: протягом останніх трьох років із РФ було екстрадовано близько 70 осіб

"На сьогоднішній день статистика екстрадицій є на користь України. Протягом останніх трьох років російська сторона передала нам близько 70 правопорушників. У той час Україна видала до Росії понад 30 правопорушників", - заявив він.

Як повідомляв УНН, 7 квітня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в Україну екстрадували затриманого в Москві колишнього УДАІ ГУ МВС України в місті Києві Миколи Макаренка.